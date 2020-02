Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Voll an die Nudel

Die Poolnudel? Wer sie nicht kennt, aber ein bisschen grübelt, erahnt es: Das sind diese Schaumstoff-Dinger für Wasserspaß und Schwimmenlernen. Der Fahrradclub ADFC und die Bürgerinitiative „Unsere Karli“ in Jena-Ost sind auf die Poolnudel gekommen. Sie wollen kommenden Freitag werben für die winterliche Fahrt zur Arbeit mit dem Rad. „Winter Bike to Work-Day“ ist der weltweit bestrittene Tag tituliert. Dazu ganz Jena-spezifisch: Auf der Karl-Liebknecht-Straße soll die Bedeutung ausreichender Überholabstände betont werden. Ebenso die Notwendigkeit sicherer Arbeits- und Schulwege auch bei Tempo 30 und bei Angebotsstreifen für Radfahrer. Zu diesem Zweck werden zwischen 7:30 und 8 Uhr einige Leute mit 1,50 Meter langen Poolnudeln auf den Gepäckträgern zwischen der Camsdorfer Brücke und dem Angergymnasium rollen. Die Idee dabei: Autofahrer sollen auf der Karl-Liebknecht-Straße nicht direkt an den Radschutzstreifen heranfahren, wenn sie Leute auf dem Fahrrad überholen. Schließlich müssen die Radler mitunter Hindernissen ausweichen, wenn etwa die Tür eines rechts neben dem Schutzstreifen abgestellten Autos geöffnet wird.

In der Liebknechtstraße ist das besonders heikel. Gerade wurde in Höhe des Abzweigs Schlippenstraße ein Abschnitt des Schutzstreifens als solcher entwidmet, weil es für Rad, Straßenbahn und Kraftfahrzeuge besonders eng zugeht. Nicht nur hier wird es am Freitag auf der „Karli“ was vor die Nudel geben.