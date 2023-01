Der vierspurige Ausbau der Hauptstraße Am Anger/Eisenbahndamm gehört als „Osttangente" zu den größten Infrastrukturvorhaben der Stadt Jena in den nächsten Jahren. Das Projekt ist allerdings umstritten.

Meine Meinung: Vom Klimaschutz in Jena und markigen Sätzen im Wahlkampf

Thorsten Büker über ein wichtiges Thema und die Zwickmühlen vor Ort.

Groß, gewaltig, wichtig: Wie ein Scheinriese baut sich der Klimaschutz auf, wenn wir ihn aus der Ferne betrachten. Der Regenwald in Brasilien muss geschützt werden. Niemand entlang der Saale würde das Gegenteil behaupten. Bei den Maßnahmen des Klimaaktionsplanes sieht das schon wieder ganz anders aus. Man denke an den Vorschlag, die Gebühren für Anwohnerparkausweise zu erhöhen. Plötzlich schrumpft die Wichtigkeit eines der großen Themen dieser Zeit. Dass es im Stadtrat munter zugehen wird und die üblichen Verdächtigen das Erwartbare sagen, ist sicher. Eine breite Zustimmung am 22. Februar dürfte aber ausgeschlossen sein.

Thorsten Büker Foto: Sascha Fromm

Dass Politiker im Wahlkampf markige Sätze sagen, ist normal: „Wer sich eine komplett andere Verkehrspolitik wünscht, der kann mir im ­April sein Vertrauen schenken“, betonte Thomas Nitzsche (FDP) im März 2018. Fast fünf Jahre später bemerken wir, dass sich die Verkehrspolitik nicht komplett verändert hat. Im nächsten Jahr müssen wir entscheiden, ob das für oder gegen eine zweite Amtszeit von Nitzsche spricht.