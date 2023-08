Meine Meinung: Von der Jenaer Drogerie zur Saale-Horizontale

Redakteurin Jördis Bachmann über den Schulstart, Bauarbeiten und wunderschöne Wanderwege in Jena.

Der Verzweiflung nahe drehen viele Eltern in einer großen Jenaer Drogerie noch letzte Runden, um Mathehefte mit 8f-Kästchengröße, passende Tintenpatronen und Buchumschläge oder Bleistifte in Härtegrad HB für den Schulstart am Montag zu erstehen. Die Materialliste in der Hand und ein lautes Bohrgeräusch im Ohr. – Seit Wochen wird in der Drogerie Unterm Markt umgebaut. „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden ... es dröhnt in meinen Ohren“. Als hätte Grönemeyer selbst hier Schulutensilien eingekauft.

Noch zwei Wochen soll gebaut werden, sagte eine Verkäuferin optimistisch. Dem Durchhaltevermögen des Drogerie-Teams, das den gestressten Eltern trotz des Dauerlärms offene Ohren schenkt, sei Respekt gezollt. Zum Ausgleich empfiehlt sich eine Wanderung über den „Schönsten Wanderweg Deutschlands“. Die Ruhe über der Stadt genießen. Wanderfan und einstiger Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show, Manuel Andrack, der diese Auszeichnung auf dem Fuchsturm überreichte, gestand, er sei Genusswanderer und liebe es, einzukehren und ein Bier zu trinken. Klingt nach dem perfekten Erholungsprogramm für Baulärm- und Schulstart-Gestresste.