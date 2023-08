Meine Meinung: Warmwasser für Verpimpelte

Andere springen bei (fast) jedem Wind und Wetter in den Schleichersee. Jördis Bachmann hingegen ist ein Weichei.

Mein Kollege zog jüngst nahezu allein bei 21 Grad Luft- und 20 Grad Wassertemperatur im Ostbad seine Bahnen und genoss die exklusive Schwimmzeit. „Verpimpelt“ nennt er Frostbeulen wie mich, die bei diesen Temperaturen keinen Zeh ins Becken tauchen. Recht hat er. Ich bin in dieser – und sicher auch in anderen Belangen – durchaus etwas verweichlicht. Anders als mein Kollege oder der Jenaer Wolfgang Jurkutat, der sagt, solange es nicht hagle oder schneie springe er täglich ins Südbad-Wasser. Es scheint mir fast eine Generationenfrage zu sein. Sind wir tatsächlich die Weichei-Generation? Und was werden dann unsere Kinder einmal sein?

Als im vergangenen Jahr aufgrund von Energiesparmaßnahmen die Wassertemperaturen in Jenas Hallenbädern reduziert wurden, empfahl eine Jenaer Schule für den Schwimmunterricht gar Neoprenanzüge. Mich Weichei brachte jedenfalls in den vergangenen Tagen nichts ins Freibad und so versuchte ich, im Galaxsea Bahnen zu ziehen – nahezu chancenlos. Alle Weichei-Ferienkinder waren hier natürlich ebenfalls zu Gast. Das Schwimmerbecken wurde zum Planschbecken. Es sei den Kindern wirklich gegönnt, wenn sich schon die Sommer- wie Herbstferien anfühlen. Vielleicht dusche ich in Zukunft einfach kalt, härte mich ab und teile mir an Schlechtwettertagen dann das Freibad mit meinem Kollegen und Wolfgang Jurkutat.

Unsere Leserin Anja Dempe durfte Ende Juli übrigens schon mal Probeschwimmen in der neuen Lobedaer Schwimmhalle. „Super“ sei es gewesen, Ambiente und Schwimmbecken „sehr schön“. Die 27 Grad Wassertemperatur scheinen auch ausgereicht zu haben.