Meine Meinung: Ziel vieler Anschläge

Martin Schöne über das explosive Ende mancher Telefonzellen

Ich habe in den zurückliegenden Tagen mehrfach darüber nachgedacht. Trotz aller Versuche kann ich mich nicht mehr konkret erinnern, wann ich das letzte Mal in einer richtigen Telefonzelle war. Öffentliche Telefone habe ich ab und an benutzt, tatsächlich auch mal für die Arbeit. Aber ein komplett geschlossenes Telefonhäuschen mit Tür und bereitliegendem Telefonbuch – noch so ein Relikt aus der Prä-Smartphone-Ära – habe ich wirklich lange nicht besucht. Dennoch halte ich es für richtig, zumindest in größeren Kommunen solche Infrastruktur zu erhalten. Man weiß ja nie...

Die einprägsamsten Erinnerungen an Telefonzellen stammen hingegen aus meiner Kindheit und Jugend auf dem Land. Nicht selten zählten die alten gelben Telefonzellen auf den Dörfern damals zu den ersten Opfern einer Silvesternacht. Mir ist ein Neujahrstag im Gedächtnis geblieben: Auf dem Weg zum Haus eines Freundes fand ich die Telefonzelle des Ortes gesprengt vor – die gelben Seitenwände lagen wie Bananenschalen in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet am Boden. Ich weiß bis heute nicht, ob das den zerstörungswütigen Knalltüten des Dorfes mit der reinen Sprengkraft ihrer Polenböller gelungen ist, oder ob sie mit Tritten nachhelfen mussten. Auf jeden Fall war es das traurige Ende der Telefonzelle in meinem Heimatdorf. Ersetzt wurde der gelbe Kasten durch eine wetterfeste Säule mit Hörer dran. Ob die heute noch steht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.