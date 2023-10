„Meine schönste Melodie“ lockte wieder ins Volkshaus Jena

Seit 60 Jahren ist Roland Weske Mitglied im Jenaer Sinfonieorchester Carl Zeiss, seit 35 Jahren steht er als Dirigent am Pult. Am Samstag, 21. Oktober, wurde er nun für sein Wirken geehrt.

Jena. Opernhaftes Programm beim Herbstkonzert des Sinfonieorchesters Carl Zeiss Jena.

Wenn Roland Weske den Taktstock vor dem Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena hebt, kann man als Besucher sicher sein, dass da ein Programm mit dem Motto „Salut d’amour“ - viel Bekanntes vor allem aber weniger vertraue Titel - das Publikum in seinen Bann zieht. So auch diesmal. Dabei waren die Gesangssolisten Anastasia Doroshenko (Sopran), Felix Stöppler (Tenor) und Anna Theresa Torgerson (Mezzosopran). Der Tenor bereits Preisträger, die Damen Absolventinnen an der Weimarer Musikhochschule im Meisterstudium.

Beginnend mit der Ouvertüre zur Oper „Der Kuss“ von Smetana, dann weiter das populäre Duett „Reich mir die Hand mein, mein Leben“ aus Mozarts „Don Giovanni“ gefolgt von „Salut d’Amour“ (Edward Elgar). Arien und Duette aus „Figaros Hochzeit“ und mehr, ehe der 2. Teil mit der Polka Mazur „Frauenherz“ von Josef Strauss sozusagen den Auftakt für weiter spannendes Geschehen gab, wobei Opern von Mozart wiederum eine Rolle spielten.

Besonderer Dank, dass man mit den sanften Klängen des „Valse de L’Amour“ den Jenaer Max Reger zu ehren wusste. Titel von Lehar und Millöcker ehe das Terzett „Im Feuerschein der Reben“ aus der „Fledermaus“ das Programm beendete.

Doch damit nicht genug: Ehrung für Roland Weske vom Landesmusikrat mit der Ehrennadel für sein Wirken „60 Jahre Mitglied dieses Orchesters,zunächst als Geiger und 35 Jahre als Dirigent “ und vom Landesverband der Laienorchester gab es die Ehrenurkunde. Zwei Zugaben folgten, wobei das humorvolle Katzenduell von Rossini nochmals großen Jubel auslöste und Neugier auf das Weihnachtsprogramm am 9. Dezember weckte. red