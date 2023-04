Meine Woche: Anbraten in Maua

Über Jenaer Stadtpläne und den Bürgerwillen der Jenenser

Um im Touristiker-Deutsch zu bleiben: Wenn ich schon mit der Thüringer Toskana hausieren gehe, finden sich die brutalen Seiten italienischer Stadtplanung auch in Maua: Wie dort die Bundesstraße den Ort zerschneidet, erinnert schon an manche Amputation gewachsener Dörfer durch Brückenpfeiler und Autobahnen, zum Beispiel in der Provinz Imperia in Ligurien.

Dass Maua genug geplagt sei, befand Jenas Stadtrat im Jahr 2019, weshalb die Planungsziele auf Eis gelegt wurden. Nun geht es wieder los. Die Diskussion am Mittwoch zeigte etwas Grundsätzliches auf: Die Zweifel an der repräsentativen Demokratie, in der eine Volksvertretung entscheidet. Das zieht sich durch viele Bereiche der Stadtplanung, wie es auch die Diskussionen um die Hochhäuser vis-à-vis dem Damenviertel beweist. Selbst der auf Partizipation angelegte Prozess um eine Bebauung des Eichplatzes würde die Forderungen vieler Bürgerinnen und Bürger heute nicht mehr erfüllen können. Genügen die Formen der Bürgerbeteiligung, die das Baugesetzbuch verbindlich regelt, eigentlich noch dem Selbstverständnis der Menschen?

Dass die Menschen in Maua selbst und auch die Verwaltung ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, macht es nicht einfacher.

Gemessen an der Kommentarwut mancher Leute in den sozialen Medien, ist der Dönerpreis in Jena wichtiger als die Stadtplanung. Mit 7 Euro langen die Imbissbesitzer auch saftig zu. Gut, dafür gibt es Gründe, Fladenbrot, Fleisch, Tomaten, Gurken, Salat, Zwiebeln, Rotkraut und Soßen, alles teurer. „Döner mit Alles?“

„Schlimm, was aus der Welt geworden ist“, lese ich auf Facebook über den Wucher-Döner. Dass die Bratwurst nur 4 Euro kostet, ist ein schwacher Trost. Fröhliches Anbraten, falls nicht schon geschehen.