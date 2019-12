Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Brezel-Notstand im Jenaer Volkshaus

Die Zeit „zwischen den Jahren“ ist ein besonderer Zustand. Die meisten Jenaer haben frei, die Werkbänke sind abgeschaltet, höchstens Einrichtungen wie Polizei, Backstuben oder Philharmonie sind während der Feiertags-Rallye in Dienst.

Eine Bürgerin, die jetzt notgedrungen den Verlust ihres Kfz-Kennzeichens anzeigen musste, berichtete uns, dass es die Jenaer Polizei mit der Heimeligkeit aber etwas übertreibt. Als Ersatz für den wegen Umbauarbeiten geschlossenen Wartebereich in der Polizeiwache bietet die Polizei der Kundschaft einen eng bestuhlten Wartecontainer von fünf Quadratmetern an. Das führt dazu, dass jeder mithören kann, wenn einer seine Probleme dem Diensthabenden am Schalter anvertraut. Okay, ein geklautes Kennzeichen ist nicht weiter peinlich. Es kann aber schon zu datenschutzrechtlichen Verwicklungen führen, wenn man über seinen professoralen Nachbarn klagt, weil der neulich nachts im Garten einen Teppich vergraben hat, in dem irgendetwas Großes mit Schuhen eingerollt war.

Konzertbesuche sind eine andere Möglichkeit, um zwischen den Jahren „runter zu kommen“. Kritisch anzumerken ist hier höchstens die Pausenversorgung beim Weihnachtskonzert am ersten Feiertag im Volkshaus: Da haben schon das zweite Jahr in Folge die Brezeln nicht ausgereicht für die Besucher! Klar gibt es auf der Welt schlimmere Hungersnöte. Aber die Traurigkeit, die ein knurrender Magen gerade bei Heranwachsenden auslösen kann, ist riskant, wo unsere Philharmonie doch auf die Jugend setzt. Alle Menschen gilt es mitzunehmen – und seien es diejenigen in der Brezel-Warteschlange.

Über das philharmonische Entwicklungskonzept „JP 25“ diskutierte zuletzt die Jenaer Politik! Im Kern geht es darum, einen Weg der Veränderung und Öffnung aufzuzeigen. Zwischen den Jahren brennt aber erst mal nichts an. Man sieht es daran, dass sich gähnende Leere im elektronischen Stadtratskalender auftut. Böse Zungen behaupten, so gut wie jetzt läuft es den Rest des Jahres nicht in Jena. Doch Obacht! Ein „Weiter so“ kann es allein schon aus kalendarischen Gründen nicht geben.