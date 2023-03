Meine Woche: Fußballschuh und Stadtklima

Über Tage wie diese und den Eichplatz

Das ist einer dieser Sonnabende, an dem eingefleischte Nicht-Fußball-Fans das Stadtzentrum meiden: Überall Polizei, Absperrungen, Dixitoiletten, Umwege und aufgeregte Leute. Und auch die Fraktion der Fußballfreunde ist schwankend: Kann man sich einen Heimsieg wünschen, wenn im Falle einer Gäste-Niederlage das Risiko für ein verwüstetes Jena steigt? Ach, wie friedlich ist da doch die 2. Bundesliga. Und zwar beim Badminton, wo der SV GutsMuths Jena heute zeitgleich auf den BC Remagen trifft.

Das erste Foulspiel des Fußball-Derbys ging auf das Konto der Jenaer: Ein Abellio-Zug wurde bis zur Unkenntlichkeit übermalt! Vom Schaden und der Strafbarkeit ganz abgesehen – so ein Zug hält die Erfurter von der ÖPNV-Nutzung ab, so wird das nichts mit der Klimawende. Absolut erstaunlich ist sowieso, dass im Jenaer Klimaaktionsplan König Fußball keine Rolle spielt. Das Papier ist so umfangreich, dass Kritiker meinen, da wird jeder Pups geregelt. Also hätten man doch reinschreiben können, dass zum Putzen der Fußballschuhe gefälligst Regenwasser verwendet und die Flutlichtanlage mit Ökostrom betrieben wird. Im Idealfall ist das beim Jenaer Stadionneubau sowie geplant, so dass sich bei der Erfolgskontrolle die Sache als Erfolg abrechnen lässt. So ähnlich lief das vermutlich auch mit dem Stadtratsbeschluss, dass der Ernst-Abbe-Platz klimagerecht verschönert wird. Auch wegen der sommerlichen Hitze. Sofort nach dem Beschluss im Stadtrat machte der Bundestagsausschuss 6,3 Millionen Euro locker. Sagenhaft!

Funktioniert sowas auch auf der Restfläche am Eichplatz? Geld vom Bund nach Jena lenken, um neben den Hochhäusern ein innerstädtisches Naherholungsgebiet zu bauen? Der damit eingesparte Beton könnte so manchen Pups ersetzen.