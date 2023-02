Meine Woche: Hölle, Hölle, Hölle, Hölle

Nachdenken über die Liebe

Hölle an der Saale: So hieß eine Satire-Webseite, die vor mehr als 20 Jahren gnadenlos offenlegte, dass Halle ein Imageproblem hatte. Bizarr war der Countdown, der die Tage bis zum Untergang zählte, sollte der Bevölkerungsschwund nicht gestoppt werden. Nun, die Stadt wird überleben. Zumindest ist sie dem Bund eine Investition von 200 Millionen Euro wert, da Halle den Standortwettbewerb um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation für sich entschied.

Und Jena? „Hat verloren, aber dennoch viel gewonnen.“ So zumindest stand es in einer Pressemitteilung, was natürlich eine Plattitüde ist, aber durchaus verdeutlicht, woran der Bewerbungsprozess krankte: Die Kampagne war wenig identitätsstiftend und ließ jenseits von Hochschule und Stadtverwaltung wenige Menschen enthusiasmiert zurück. Immer wieder lese ich von der Zivilgesellschaft als Synonym für demokratische, weltoffene, tolerante Menschen, für eine Mehrheit in der Stadt, die am Ende aber doch in der Anonymität verschwindet. Wer gehört außer den üblichen Verdächtigen dazu?

Eine andere Hölle erlebte ein Mann, dessen Ehefrau ein Foto von ihm in der Zeitung erblickte: Tanzend, aber unverkleidet mit seiner Geliebten bei einer Faschingsparty. So sagte sie kurzerhand das Liebes-Gedöns am Valentinstag ab, wollte man mit Freunden am Abend doch Amor hochleben lassen. Weil der närrische Höhepunkt naht: Seien Sie vorsichtig! Print wirkt immer noch, auch wenn der Abgesang auf die gedruckte Zeitung anhält. Und es ist offenbar ratsam, in einem Kostüm die letzten Meter einer närrischen Saison zu genießen. Ich habe übrigens Dienst am Wochenende: Sprechen Sie mich ruhig an, wenn sie nicht fotografiert werden wollen.