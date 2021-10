Meine Woche: Mal zur Abwechslung

Politik und deren Bürgernähe

Glück! So hat der Journalisten-Stilkunde-Papst Wolf Schneider eines seiner Bücher betitelt. Dessen Pointe: Die Glücksformel gibt’s nicht, höchstens eine Annäherung: Abwechslung. Wenn das keine Schablone ist, die gut auf jegliche Belange gelegt werden kann. Hallo, gibt’s hier mal Abwechslung? Beispiel Stadtratssitzung: Da kam das festgefahrene „Umlegungsverfahren“ für ein Terrain beim oberen Magdelstieg zur Sprache. Das Verfahren ist ein relativ rigider Zugriff auf Privatgrundstücke, um möglichst rasch ein neues Wohnbaugebiet auszuweisen. Doch zeigte sich, dass gegen die Regeln der Ortsteilrat Süd vorher nicht angehört wurde. – Und vor allem, dass zivilrechtliche Absprachen mit betroffenen Eigentümern schneller greifen und für die Stadt finanziell günstiger sein können. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) entschuldigte sich für den Fehler; das Verfahren ist auf Eis gelegt. Und zur Abwechslung in derselben Sitzung: Das scharfe Schwert des Bürgerbegehrens „Radentscheid“ für bessere Radwege schwebte seit Monaten überm Stadtrat. Dieses Instrument hätte bei mindestens 6000 Stützunterschriften die Politik gezwungen, über das Anliegen zu entscheiden. Es waren dann gar 8904 Unterschriften. Doch hatte das Team um Gerlitz einen eigenen Beschluss erarbeitet, der so viel Radverkehr-Investition (bis zu 4,5 Millionen Euro pro Jahr) zusichert, dass die Rad-Aktivisten ihr Schwert steckenließen. Gerlitz und fast alle Politiker bedankten sich gar bei der Rad-Fraktion. Überhaupt wurde bei vielen Anträgen dieses Abends den Antragstellern oder der Verwaltung ständig allseits gedankt. Da hätte man sich fast wieder mehr Krach gewünscht zur Abwechslung.