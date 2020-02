Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Späte Worte der Einsicht

Nach dem überraschend naiven Jubel über die Wahl eines Ministerpräsidenten mit FDP-Parteibuch hat sich Jenas OB am Freitag in seiner wöchentlichen Videobotschaft entschuldigt. Immerhin. Späte Worte der Einsicht. CDU und FDP haben sich von der AfD am Nasenring durch die Landtags-Manege führen lassen. Ein Ministerpräsident von Höckes Gnaden? Den Tabubruch und die Anstandslosigkeit unter dem Deckmantel der Demokratie klammerte Thomas Nitzsche aus, um sich dann am Freitag öffentlich auf jenen Konsens zu besinnen, der Handlungsmaxime für jeden Demokraten sein müsste: Es kann keine Zusammenarbeit zwischen den Bürgerlichen und der AfD geben. Schon gar nicht in Thüringen, wo die AfD vom rechtsextremen Flügel beherrscht wird.

Die Folgen für die Jenaer Kommunalpolitik dürften in der Theorie klar umrissen sein, zumal Nitzsche betonte, dass es auch in Jena „kein Wackeln“ geben werde. In den Niederungen der Tagespolitik bedeutet dies aber auch, dass sich CDU und FDP von einer schleichenden Duldung der AfD distanzieren sollten. Kein Antrag der AfD kann so überzeugend sein, dass er mehrheitsfähig ist. Das dürfte gar nicht so schwer fallen, da die Fraktion seit der Kommunalwahl vor sich hin dümpelt und bis auf erwartbare Schaufensteranträge keine konstruktive Arbeit zu leisten vermag. Ohne diese Abgrenzung könnte es eine Frage der Zeit sein, bis aus der Duldung eine punktuelle Zusammenarbeit wird. Dass sich Jenas Stadtrat inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen muss, steht auf einem anderem Blatt.

Dass die Jenaer Wirtschaftsförderung gleich am Donnerstagmorgen couragiert und analytisch klug die Wahl in Erfurt als einen „Dammbruch“ nach rechts bezeichnete und damit auch die Worte ihres Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Nitzsche relativierte, war aus Jenaer Sicht die eigentliche Überraschung der Woche. Für Jena ist das Bekenntnis zu Weltoffenheit und demokratisch-freiheitlichen Grundwerten überlebenswichtig. Und für Humanisten ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit.