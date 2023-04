Meine Woche: Wo das Jenaer Alcatraz liegt

Wird der Jentower jetzt beschriftet?

Damit sind wir auch schon mittendrin im langen Wochenende. Dass es länger dauert, sehen wir heute an der Kassenschlange im Supermarkt. Anders als zu Weihnachten oder im Wellenbrecherlockdown besteht aber kein Grund zur Sorge. Denn wenn sich am Sonntag oder Montag der Kühlschrank leert, dürfen die Bürger immer noch zum Maibaumsetzen rausgehen. Da geht es hoch her, und es gibt was zu essen. Nach der dritten Mai-Bowle haken sich die Jenaer unter!

Maifeste sind dafür bekannt, dass über alles mögliche geredet wird. In Zwätzen dürfte „Alcatraz“ ein heißes Thema sein. Nein, nicht das ehemalige US-Bundesgefängnis, das unweit von Jenas amerikanischer Partnerstadt auf einer Felsinsel liegt. Die Rede ist vom Areal des ehemaligen Schießplatzes, das sich nordwestlich vom Wohngebiet Himmelreich auftut. In dem Waldstück wurden erhöhte Schwermetallwerte gemessen, und es gibt einstürzende Altbauten. Deshalb stellte die Stadt einen sehr langen Zaun auf. Nächsten Mittwoch ist das ein Thema im Ortsteilrat.

Bemerkenswert am Zaun ist, dass seine Montage bereits im Februar 2022 von der Stadt angekündigt worden war. Aufgrund von Beschaffungsproblemen dauerte es dann aber 14 Monate, ihn tatsächlich aufzustellen. „Das ist ja wie früher“, könnten Altvordere meinen. Wobei hier die Gefahr einer Verklärung besteht, denn gerade an Zäunen bestand in der DDR kein Mangel.

Unabhängig davon lohnt es sich im Mai, Jenas höchstes Gebäude ins Visier zu nehmen. Seitdem an der Spitze die Intershop-Leuchtschrift verschwunden ist, wirkt der Jentower (man darf auch Uniturm oder Keksrolle sagen) irgendwie nackig. Jetzt sahen Innenstadtfreunde dort oben Höhenarbeiter werkeln. Einfach nur „Turm“ dranzuschreiben, das dürfte zu billig sein in Jena.