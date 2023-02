Meine Woche: Wer kleben will, muss auch reden

Tobias Leiser über die fehlende Beteiligung der Klimaaktivisten der Letzten Generation bei der Debatte um den Jenaer Klima-Aktionsplan

Der Klimawandel beschäftigt uns nun schon seit einigen Jahren. In dieser Woche rückte das Thema in Jena gleich zweimal in den Fokus: Am Montagmorgen klebten sich Aktivisten der selbst ernannten Letzten Generation auf die Knebelstraße, und am Donnerstag wurde der groß angepriesene Klima-Aktionsplan (KAP) vorgestellt.

Als ich zur Präsentation des KAP flitzte, fiel mir bei der Kundgebung vor dem Rathaus ein junger Mann auf, der noch am Montag auf der Straße klebte. Bei der Diskussion im Anschluss an die Präsentation vermisste ich ihn allerdings – zumindest konnte ich ihn weder zwischen den zahlreichen Zuhörern noch am Mikrofon erspähen. Dabei hatte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) ihn und seine Mitstreiter nach eigener Aussage zu der Veranstaltung eingeladen.

Höchste Zeit zu handeln

Nun kann ich verstehen, dass man lange genug versucht hat, über die Probleme unserer Zeit zu reden; auch ich bin so mancher Debatte überdrüssig geworden – auf allen Ebenen der Politik. Natürlich gilt es, in puncto Klimawandel keine Zeit mehr zu verschwenden: Es ist allerhöchste Zeit zu handeln!

Doch wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, miteinander zu diskutieren, dann sollten wir jede Chance ergreifen. Und gerade beim ach so tollen KAP gibt es genügend Diskussionsbedarf, wie auch die Redebeiträge der Bürger und Stadträte am Donnerstag gezeigt haben. Seien es nun die hoch ambitionierten Ziele, die womöglich nicht zu schaffen sind, oder der Umstand, dass nach der Präsentation des KAP noch immer genauso viele – wenn nicht sogar mehr – Fragen offen bleiben wie zuvor.

Ob der junge Aktivist nun einen maßgeblichen Einfluss auf den KAP gehabt hätte, bezweifle ich zwar. Für mich steht allerdings fest: Wer kleben will, muss auch reden!

