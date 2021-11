Meinung: 3G mit Glühwein

über den gepuzzelten Weihnachtsmarkt

Einen Weihnachtsmarkt als Puzzle: Immerhin das bietet die Stadt Jena ihren Bürgerinnen und Bürgern und ihren Gästen. Ich spaziere durch die Straßen des Zentrums, bestaune mit großen Augen die dekorierten Schaufenster und lande in der Goethe-Galerie, wo ein Weihnachtsmarkt bis zum 24. Dezember magische Momente verspricht: Weihnachtsbuden, 100.000 Lichter und Duft von Glühwein. (Fast wie auf dem Markt, wobei ich einen unauflösbaren Widerspruch sehe, da das Land die Märkte unter freiem Himmel zwischen Eisenach und Gera zwar untersagt, das besinnliche Glühweintrinken in der Mall aber möglich ist.)

Wie auch immer: Wenn man noch stehen kann, lohnt sich der Gang zum Holzmarkt, um mit der Straßenbahnlinie 5 Richtung Lobeda-Ost zu fahren: Immerhin hat an der Sparkassen-Arena seit Samstag die Eiswelt Jena ihr Pforten geöffnet. Und auch dort gesellt sich zu den 2G für geimpft und genesen ein drittes G für den Glühwein. Am Ende dürfte man die Zutaten für einen Weihnachtsmarkt beisammen haben. Ein Besuch ist vielleicht nur etwas zeitintensiver als das komprimierte Angebot auf dem Eichplatz und dem Markt. Und vielleicht passt die kontemplative Annäherung auch viel besser in die Zeit mit ihren emotionalen Achterbahnfahrten.