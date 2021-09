Meinung: Aber bitte mit Bacon

Vom Mehrwert zum Nährwert

Susi steht in der Küche und nimmt es mit dem Endgegner auf. „Ich zeige Dir mal, was Ambiguitätstoleranz ist“, sagt sie und legt eine Frikadelle aufs Brötchen.

Was wiederum nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wer sich einen Burger bastelt, verwendet nämlich ein Patty. Und damit verwandelt sich das weiche Brötchen in einen Bun.

Fast Food erfordert also auch noch, amerikanisch zu denken. Und vollends kompliziert wird die Sache in dem Moment, als sich der Patty auch noch als veganes Schnitzel entpuppt. Dazu Rucola, eine würzige Sauce, ein paar Gurkenscheiben und Susi ist fast am Ziel.

„Was brutzelt denn noch in der Pfanne?“ frage ich.

„Bacon“, sagt sie. Also Speck, gepökeltes und geräuchertes Fleisch vom Schweinebauch, der so wunderbar knusprig wird, zu jedem Hotel-Rührei gehört und doch den Veganismus ausschließt. „Das nennt man Ambiguitätstoleranz“, sagt sie. Ich muss wieder nachschlagen und lese, dass man die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren, auch trainieren kann.

Der Mehrwert eines gemeinsamen Abendbrots ist schon erstaunlich. Der Nährwert natürlich auch. „Vegan-Schnitzel-Strong-Bacon-Burger“, nennt sie die Kreation und pfeift leise ein kleines Lied vor sich hin.