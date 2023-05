Meinung: Aber bitte mit Sahne!

Über das erste Frühlingsmarktwochenende

Dass der Bahnstreik plötzlich ausfällt, wirbelt jetzt auch wieder manche Planung durcheinander. Denn viele Pendler hatten sich darauf eingestellt, nicht auf Arbeit zu kommen. Die kurze Himmelfahrts-Arbeitswoche wäre damit noch kürzer geworden. Außerdem pendeln die Menschen ja nicht nur nach Jena, um hier zu malochen. Ein aktueller Anlass ist der Frühlingsmarkt, auf dem am Sonnabend Udo Jürgens zu erleben war. Okay, natürlich nicht das Original, sondern die Coverband „Sahnemix“, die seit 20 Jahren mit Schlagern des Österreichers auftritt. Das ist genau das, was viele Menschen hören wollen. Auf den Liedtext von „Aber bitte mit Sahne“ wartete mancher besonders. Und auf den Aufritt des Cover-Udos mit Bademantel natürlich.

Ansonsten war auch der Rummel abends so gut besucht, dass man sich fragt, wie soll das mit dem Start der Bebauung in Jena weitergehen? Kein Riesenrad mehr, keine Jugendbelustigung? Der Rummel funktioniert offenbar auf dem halben Eichplatz. Am Boxsack beim Autoscooter zahlten Besucher sogar bereitwillig für eine kleine Schlägerei. Udo würde singen: „Merci Chérie!“