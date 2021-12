Meinung: Abstürze und Tannenbäume

Haustiere und Weihnachten

500 Jahre kann sie alt werden und 60 Meter hoch, wenn sie in ihrer Heimat wachsen darf: die Nordmanntanne. Auf dem Jenaer Marktplatz steht eine solche als Weihnachtsbaum: 18 Meter hoch – unvorstellbar, dass die Tannen im Kaukasus noch 40 weitere Meter in den Himmel ragen. Nicht ganz so hoch wie der Marktplatz-Weihnachtsbaum ist das Haus, in dem ich wohne – geschätzte zwölf Meter. Unsere Katze, die den Namen Nietzsche trägt, stürzte jüngst vom vereisten Dach in die Tiefe. Sie überlebte, weil sie auf einer Mülltonne landete, die beim Aufprall nachgab. Es ist ein Mythos, dass Katzen jeden Sturz überleben. Nietzsche hatte Glück und jetzt Dach-Verbot sowie einige Prellungen. Statt auf das Dach klettert er nun auf eine Nordmanntanne, die nicht höher als 1,50 Meter ist – eine ungefährliche Höhe für die Katze, eine nervenraubende Angelegenheit für mich. Strohsterne, Engelsfiguren und Glitzerkugeln werden regelmäßig verteilt.

Irgendwann im Januar kommen die Jenaer Weihnachtsbäume zur Entsorgungsanlage der Gemes in Schöngleina. Da werden sie geschreddert, kompostiert und landen vielleicht am Ende in unserem Kleingarten-Hochbeet. Dort könnten sich Nietzsche und Tannen-Humus dann wieder begegnen. Absturzgefahr vom Hochbeet: gering!