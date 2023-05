Meinung: Alte Männer schiefe Bahnen

Über die Hitze öffentlicher Debatten

Gut, gut, es mag sein, dass die Medien bestimmte Debatten ordentlich auf- und manchmal überheizen. Beim Klassiker „Me too!“ („Ich auch!“ als Kommentar zur Erfahrung, übergriffig belästigt worden zu sein), sollte es nix groß zu deuteln geben, wenn denn das „Ich auch!“-Gefühl nun mal aufsteigt. Es ist also völlig in Ordnung, was in einer Gruppe junger Damen geraunt wurde, als die Udo-Jürgens-Cover-Band „SahneMixx“ beim Jenaer Frühlingsmarkt Jürgens’ Song „17 Jahr’, blondes Haar“ anstimmte: Das sei schon etwas seltsam, wenn ein leicht angealterter Herr dieses Lied singt. Wenigstens lässt sich zur Ehrenrettung der älteren Freunde dieses Liedes aus dem Jahre 1965 sagen, dass es in der nächsten Zeile in der Vergangenheitsform weitergeht – „… so stand sie vor mir“. Motto: Man wird ja wohl schöne Erinnerungen haben dürfen! Zudem soll Jürgens damit einen Seitensprung besungen haben; so sagt es seine uneheliche Tochter.

Ebenfalls mediale Heizstrahlung? In dieser Zeitung war gerade zu lesen, im Freizeitbad GalaxSea sei ein Schwimmer mit einer Schwimmerin aneinandergeraten; er habe sie untergetaucht, „getitscht“, und das offenbar derart dolle, dass die Polizei alarmiert wurde. Der Autor dieser Zeilen zog tags darauf im selben Becken ein paar Freistilbahnen. Er bemerkte zu spät, dass eine rückenschwimmende ältere Dame im Gegenverkehr ganz leicht vom Kurs abgekommen war und stieß mit ihr zusammen. Sie sofort empört: „Sie haben mich getitscht! Wegen so etwas war gerade die Polizei da.“ – Antwort: „Sorry, nein. Wir sind aufeinandergestoßen!“ Doch sie zum Schwimmmeister am Beckenrand: „Der hat mich getitscht.“ Gefühlt gab es kein Happy End. Der Schwimmmeister sagte, er habe den Vorgang nicht im Auge gehabt, könne nichts bezeugen.