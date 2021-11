Meinung: Ankunft auf die harte Tour

Körperkontaktin der Linie 15

Wer sehen will, wie viele Menschen in einen zwölf Meter langen Linienbus reinpassen, der muss sich sonntags an den Westbahnhof stellen, wenn die Wochenpendler anreisen. 150 bis 200 Leute steigen aus jedem Regionalexpress aus, und gefühlt ein Drittel davon will zum Bus. Ein kurzer Elektrischer reicht da nicht aus, denn Rucksäcke und Rollkoffer müssen auch noch rein. So gibt es in der Linie 15 ein Gedränge, als sei die Corona-Pandemie ein schlechter Scherz. Klar könnten die Leute bis an die nächste Straßenecke laufen, wo weitere Busse halten. Da viele Fahrgäste jedoch aus Erfurt oder Frankfurt-Flughafen Rolltreppen gewöhnt sind, verweigern viele diesen Fußmarsch. Andere wissen es auch nicht besser.

Ältere Jenaer erinnern sich noch, dass am Westbahnhofsvorplatz schon mal Straßenbahnen abfuhren, in die deutlich mehr Menschen reinpassten. Aber wir hatten auch schon Zeiten, da wollten Verkehrsplaner, weil sie keinen Bedarf sahen, die Nachfolge-Buslinie auf dem Bahnhofsvorplatz einstampfen. Inzwischen scheint wegen des neuen Zeiss-Campus sogar ein Straßenbahn-Comeback denkbar. Welchen Kurs der neue Nahverkehrsplan vorsieht, der im Dezember in den Stadtrat kommt, wird sich zeigen. Bis dahin heißt es sonntags „Bitte aufrücken!“ oder „Danke, das war mein Fuß!“