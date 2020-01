Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Auch ein Museum geht

Na endlich: Mit dem neuen Jahr kommt auch wieder die Normalität zurück, und die so genannte Zeit „zwischen den Jahren“ ist am Montag vorbei. Dann wird es für uns Journalisten auch wieder etwas einfacher, jemanden in Verwaltung, Politik und Kultur zu erreichen. Na zugegeben, auch der Autor dieser Zeilen war mal kurz für einen Tag abgetaucht, um in Jenas Nachbarstadt Weimar zu fahren. Das Reisen – auch wenn es kurz ist – bildet ja bekanntlich. Und neben Goethe, der ja liebevoll von der Doppelstadt Weimar-Jena sprach, hat die alte Residenzstadt ja noch vieles mehr zu bieten. Zum Beispiel Bauhaus. Ja freilich, das Bauhausjahr ist vorbei. Aber 2019 war es ja fast unmöglich, das neue Bauhaus-Museum in Weimar zu besuchen. Der Ansturm war zu groß. Aber neues Jahr, neues Glück: Man kann jetzt ohne Warterei die drei Ausstellungs-Etagen abwandern. Und es lohnt sich tatsächlich. Auch wer noch nicht so tief in der Bauhaus-Materie steckt, findet hier alles schön übersichtlich und gut strukturiert vor. Dabei ist für uns Jenaer auch ganz interessant, dass es einige Bezüge zur Nachbarstadt gibt. Zum Beispiel wird das Mechanische Ballett ausgiebig gewürdigt, das der damalige Weimarer Bauhaus-Student Kurt Schmidt schrieb und das 1923 im Jenaer Stadttheater Premiere hatte. Es löste übrigens damals in der konservativen Zeitungslandschaft Jenas einen Riesenskandal aus. Aber auch die berühmte Teekanne von Wilhelm Wagenfeld, die über Jahrzehnte zur Produktionspalette der Firma Schott Jena gehörte, findet ihren Platz. Nur ein Bezug zum einstigen Jenaer Stadttheater, dessen Um- und Neubau 1921/22 nach einem Entwurf von Weimars Bauhausbegründer Walter Gropius erfolgte, ist nicht zu entdecken. Na schön, man kann ja nicht alles haben. Insgesamt aber ein lohnender Weimarbesuch, der auch eines deutlich macht: Wenn eine Stadt es denn will, dann kann sie auch ein neues Museum bauen und dafür viele Förderer finden. Warum nicht also auch ein Kunsthaus in Jena! Es muss ja nicht gleich so groß sein wie das Bauhaus-Museum in Weimar. Und schon gar nicht nicht so teuer wie das neue Stadion in Jena.