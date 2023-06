Meinung: Aus Willy Brandts Hotel

Thomas Beier über zwei Interhotels in Erfurt und Jena.

Ohne Willy Brandt am Fenster wäre das Interhotel am Erfurter Bahnhofsvorplatz niemals so berühmt geworden. Auch der ein oder andere Jenaer soll am 19. März 1970 in die Bezirksstadt gefahren sein, um den damaligen Bundeskanzler zu sehen, der für eine neue Ostpolitik und „Wandel durch Annäherung“ stand. Dass zwei Jenaer Vereine, 53 Jahre später, Gelder aus der Nachlassversteigerung dieses Hotels erhalten, schließt einen Kreis. Denn Jena war ein besonders progressiver Ort, als die Dinge später auf die friedliche Revolution zuliefen. 1990 kam dann Willy Brand bei einer SPD-Wahlkundgebung nach Jena. Er stand nicht nur am Fenster, sondern war bei den Menschen.

Der Erfurter Hof schloss 1995 als Hotel für immer, stand viele Jahre unter merkwürdigen Umständen leer. Bei der kürzlichen Versteigerung von Erinnerungsstücken gab es für das 12-Meter-Wandbild „Die Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne“ stolze 10.000 Euro. Da stellt sich die Frage, ob womöglich auch noch aus dem Jenaer Interhotel, das sich am Holzmarkt befand, Fundstücke auftauchen. Der kühne Schwung der heutigen Fassade ist zumindest eine ganz gute Kopie des abgerissenen Originalgebäudes.