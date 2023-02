Meinung: Besser wohnen, besser sporteln

Über Gerangel bei Flüchtlingsunterkünften

Jetzt aber mal bitte ganz besonders! Das lässt sich über das oft beschworene gute Miteinander von Stadt und Universität beim Blick auf eine Notlage sagen. Gerade hat die Uni-Hautklinik wie geplant im Lobeda-Klinikum den Neubau A 5 bezogen. Und der alte Klinik-Sitz in der Erfurter Straße steht leer. Indessen dringen Freistaat und Uni darauf, dass die als Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Flüchtlinge dienende alte Frauenklinik in der Bachstraße bald verfügbar sein müsse für eine Nutzung durch Institute. Und das in einer Zeit, da Jena wie alle Kommunen längst nicht mehr weiß, wo Platz zu finden sein soll für weitere Kriegsflüchtlinge.

Also muss lieber gestern als morgen die alte Hautklinik als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet werden! Zumal: In Gemeinschaftsunterkünften sind aktuell 285 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Das ist eh keine schöne Wohnform. Die negative Steigerung davon ist aber die umgenutzte Turnhalle der Berufsschule Göschwitz mit ihren Sperrholz-Wohnbuchten für 93 Leute. Wäre die riesige Hautklinik nutzbar, hätten alle was davon. Auch Vereine und Schüler, die in der Halle Sport treiben wollen.