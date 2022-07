Meinung: Bitte keinen Papiertiger

Über richtige Antworten für den Klimaschutz

Stinken für den Frieden? Wer aufs Duschen verzichtet, um Putin eins auszuwischen, ist davor nicht gefeit. Dass wir den Verlust der Komfortzone emotionaler diskutieren als das Leid in der Ukraine, gehört zu den merkwürdigen menschlichen Eigenschaften.

Die Schnittmenge der Themen ist groß: Krieg und Energiekrise, Klimaschutz und Energiesparen zum Beispiel. Da passt es gut, dass die Stadt im September den Entwurf des Klimaaktionsplanes vorstellen wird. Er hat auch etwas mit Komfortzonen zu tun, geht es doch in vielen Vorschlägen um den motorisierten Individualverkehr: Was halten Sie davon, die vier Spuren der Stadtrodaer Straße zu halbieren und zwei Spuren für den Radverkehr zu reservieren? Genau.

Klimawandel und Hitzewellen haben etwas miteinander zu tun, auch wenn der Klimaaktionsplan bald abstimmungsreif ist und der Hitzeaktionsplan auf den Weg gebracht wurde. Angesichts der Temperaturen, die an der 40-Grad-Grenze kratzten, drängt sich der Eindruck auf, es könnte sich bei den Plänen um Papiertiger handeln. Wir wissen, dass sich Städte in Wärmeinseln verwandeln, auch weil die Baumaterialien die Wärme speichern. Wir wissen aber auch, dass in Jena weiter gebaut wird und dass Stadtplanung zumindest nicht wahrnehmbar einen anderen Ansatz verfolgt. Im Kampf gegen die Hitze zählt in Städten jedes bisschen Grün. Immerhin: Es fällt auf, wenn – in der Karl-Liebknecht-Straße – ein Baum gefällt wird. Die Frage nach dem Warum konnte die Stadt am Freitag nicht beantworten.