Meinung: Bitte mal tief durchatmen!

Säbelrasseln am Wochenende

Auch in schwierigen Zeiten sollte unsere Stadtspitze jederzeit die Nerven behalten. Bei der Reaktion auf einen für Sonntag angekündigten Protestspaziergang gegen die Corona-Politik hat das nicht ganz geklappt. Die Verlautbarung aus dem Rathaus klang in etwa so säbelrasselnd, als gelte es die Bewohner einer Lepra- Kolonie zu verscheuchen.

Mal abgesehen davon, ob ein Spaziergang wirklich eine Versammlung ist. Die Sache kann ja wohl nicht gefährlicher sein als die allabendliche 2G-Glühwein-Party im Innenhof der Marktwestseite („Papageienhaus“). Samstagabend konnte man den Eindruck haben, dass dort so viele Leute feiern, wie vor Corona an sämtlichen Glühweinbuden des Weihnachtsmarktes. Also, ich gönn’ den jungen Leuten das wirklich. Die sollen sich ja auch mal näher kommen. Aber so lange wie das geht, müssen wir auch Protest aushalten, der die Einhaltung von Versprechen einfordert, die Politiker erst vor wenigen Monaten gegeben haben. Der „drohende Kollaps der Krankenhäuser in Thüringen“ (Zitat Rathaus), darf nicht zum Universal-Ablehnungsgrund für alles Kritische werden. Und man muss es auch immer wieder klar sagen: Der Pflegenotstand in den Kliniken wird dadurch verursacht, dass immer mehr Personal wegen Unterbezahlung oder Überbelastung den Job hinschmeißt.