Meinung: Bitte wieder aufmachen!

Über fehlende Bürgernähe bei der Digitalisierung

Es ist erstaunlich, wie viele Menschen nach wie vor zum Finanzamt gehen, obwohl sie dort längst nicht mehr eingelassen werden. In einer Viertelstunde am Dienstag waren es vier Leute. Eine Seniorin sagte, sie wollte nur fragen, ob sie nach der Rentenerhöhung eine Steuererklärung machen müsse. Ein Mann hatte einen dicken Brief dabei, zu dem er noch etwas sagen wollte. Beides klappte nicht. Der Mann nahm für seine Unterlagen den stillen Briefkasten und die Dame den nächsten Bus nach Hause.

So gesehen ist die dauerhafte Schließung der Servicestelle bürgerunfreundlich. Die Thüringer Finanzverwaltung sollte sich das noch mal überlegen. Denn auch in der digitalen Welt gilt es an Bürger zu denken, die nur analog klarkommen. Und das sind im Steuerrecht besonders viele. Gerade die Jenaer Servicestelle war über Jahre für ihre freundlichen Mitarbeiter bekannt. Und wenn die Sonne wieder höher stand, kam das „Rollende Finanzamt“ sogar zu den Menschen aufs Land. Es stimmt: Früher war nicht alles schlecht! Jetzt kann Digitalisierung für manchen zur außergewöhnlichen Belastung werden.