Meinung: Boostern mit Kräutertee

über die Unterstützung der Abwehrkräfte

Verstehe, verstehe. Bei den Abwägungen zum „Wort des Jahres“ der Deutschen Gesellschaft für Sprache sind Anglizismen zwar immer mal wieder unter den zehn Kandidaten, aber meist siegt ein gut deutsch klingendes Wort. 2021 – Wellenbrecher. Dabei scheint mir, dass „Booster“ und seine Verb- oder Partizip-Bildungen aktuell viel mehr benutzt werden. „Verstärker“, „Antreiber“ – das ist nicht nur die dritte Corona-Impfung, auch sonst „boostert“ es in verwandt gemeintem Sinne ganz ordentlich.

Das Kaffeehaus meines Vertrauens zum Beispiel warb jetzt mit dem Zitrone-Ingwer-Booster. Und das ist gut so. Auch wer impfbereit oder geimpft ist, sollte seine Abwehrkräfte beisammen halten. Ein Bekannter erzählte von einem antiviralen Mittel, das wie Nasenspray zu verabreichen sei. Okay, wenn’s die Abwehr boostert. Ich geb zu, dass ich als guter Hypochonder die Kräutertee-Regale verschärft beobachte. Und ich stutzte neulich bei der Marke „Drei Kamille“. Mm, sind wohl drei Sorten Kamille gemeint. Und ja, stimmt, viele Kräuternamen lassen keine Mehrzahl zu. Rosmarine, Salbeis, Thymiane, tsss, das geht nicht. Vielleicht deuten die Fachkräfte am Donnerstag mein Hypochondergesicht falsch, wenn ich mir im Impfzentrum die Booster-Impfe hole. Werde ich gefragt: Stehen Sie unter Alkohol? Dann sag ich: Nö, drei Kamille.