Meinung: Bücherwurm trifft Motte

Jenaer Bücherherbst mit Kilopreisen

Bücherfreunde mussten zwei Jahre lang auf eine Neuauflage der Bücherbörse warten. Und so ist es kein Wunder, dass mit weniger als fünf Büchern gestern kaum jemand die Wühltische verließ. Der traditionelle Gebrauchtbücherverkauf von Lions-Club Jena und Rotary-Club hat in der Goethe-Galerie begonnen. Beide Vereine bieten bis Sonnabend kistenweise gespendete Bücher, wobei der Erlös sozialen Projekten zufließt. Eine gute Nachricht ist, dass anders als an der Tankstelle oder beim Schüler-Monatsticket die Preise über zwei Jahre stabil geblieben sind. 1,99 Euro pro Kilo sind ein Schnäppchen, wobei es in der Hightechstadt Jena erstaunlich ist, dass zwei Drittel der verhökerten Bücher Romane sind. Es folgen Kochbücher, Politschinken, Gesundheitsbücher und ganz weit abgeschlagen Wissenschaft und Technik.

Die Organisatoren haben ein Auge darauf, dass nicht Bücher über die Waage gehen, die nur noch aus Kaffeeflecken und Eselsohren bestehen. Nur beim „Buch für Erfurt-Fans & -Hasser“ drückten sie offenbar ein Auge zu, denn das war arg gerupft.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch seltener als Technikbücher sind übrigens Gedichtbände zu finden, deshalb hier eines aus dem Tiergedichte-Büchlein von Almut Weitzke:Eine kleine Motte /Flog nachts in eine Grotte / Vorbei an einer Fledermaus / Da war es aus.