Meinung: Corina, das Luder!

über den Versuch, einfach mal abzuschalten

Manche Wörter kommen mir längst aus den Ohren wieder raus: Nachhaltigkeit, zum Beispiel. Das liegt einfach an dem inflationären Gebrauch.

Auf meiner Liste der verbotenen Wörter steht auch Powerfrau. Oder Kultband. Eigentlich müsste seit einem Jahr auch Corona drauf stehen, was sich in der Praxis allerdings nicht umsetzen ließe. Bin ich mit mir allein, rede ich allerdings nur noch von Corina. Corina, das Luder.

Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil in meinem Bekanntenkreis keine Frau diesen Namen trägt.

Corina nervt wirklich gewaltig, weshalb ich abends abschalte: Der Fernseher bleibt aus. Ich lese in einem Buch, in dem das Wort Pandemie nicht vorkommt, in dem Menschen keine Masken tragen und in dem auch niemand Corina heißt. Und ich höre Jazz dazu, querbeet. Manchmal folge ich dem Musikgeschmack des Protagonisten. So stoße ich auf den Bariton-Saxophonisten Gary Smulyan aus den USA und sein Album „Hidden Treasures“. Gefällt mir. Besonders das sechste Lied auf der Platte. Ich schaue nach. Es heißt „Omicron“. Auch das noch. Corina schielt wieder um die Ecke.

Abends gehe ich nach Hause. Der Fernseher bleibt aus. Musikalisch muss ich mich wieder umorientieren.