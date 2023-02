Meinung: Da kommt was auf uns zu

Über noch intelligentere Ampeln

Auweia! Immer wieder kommt es zu Extremsituationen an Jenaer Ampeln. Am Dienstag gegen 15 Uhr, wollten mindestens zehn Fußgänger gleichzeitig die Fahrbahn am Kupferhütchen überqueren. Die Lichtsignalanlage kam scheinbar aus dem Tritt. Denn der Verkehr wurde angehalten und Fahrzeuge stauten sich bis weit über die Rote-Turm-Kreuzung hinaus. Grün wurde es deswegen für die Fußgänger noch lange nicht.

Da trifft es sich gut, dass zum Smart-City-Projekt der Stadt Jena auch ein 5-G-Projekt gehört, was dazu führen könnte, dass unsere Verkehrsampeln die Phase der „intelligenten Steuerung“ abschütteln und nunmehr besser, weil „smart“, agieren. Das heißt, sie fressen noch mehr Daten und machen komplett ihr eigenes Ding. Wird die Grüne Welle damit eines Tages tatsächlich funktionieren? Das klingt fast so unglaublich wie der Slogan „partizipative Stadtentwicklung in Echtzeit“, der ebenfalls aus dem smarten Nähkästchen stammt. Denn, na klar, wird es immer leichter, eine Meinung zu äußern. Ob diese im Rathaus auch gehört wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.