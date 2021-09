Meinung: Das Hirn raucht vor der Wahl

Über Fachkräfte und Seifenopern

Bürgerversicherung, Fallpauschalen, PPR 2.0, EEG-Umlage, grüner und blauer Wasserstoff: Dem Normalbürger dürfte nach zwei Stunden Diskussion um die Reform im Gesundheitswesen und zwei weiteren Stunden zum Strukturwandel in der Wirtschaft das Hirn rauchen.

Schalten wir doch lieber „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ ein, dann kann der Kopf etwas runterfahren. Direktkandidat Holger Becker (SPD) wünscht sich in diesem Zusammenhang auch mal die Rolle eines Physikers, in der genannten Seifenoper. Es brauche neue Vorbilder, um Jugendliche für MINT-Fächer zu begeistern. Ja, bei der Fachkräftegewinnung muss man alle Ideen ernst nehmen. Immerhin jedoch schauen sich viele Jugendliche auch „The Big Bang Theory“ an, und da gibt’s einen Physiker und eine Neurobiologin, und auch Lisa Simpson ist ziemlich clever – an klugen Vorbildern scheitert es also nicht wirklich. Es kommt nur auf die richtige Serien-Auswahl an. Eine Auswahl brauchen auch die Arbeitgeber, die ist kleiner geworden. Bei der Job-Messe der Arbeitsagentur am Wochenende erklärte Agentur-Chef Stefan Scholz, es gebe mehr Stellen als Schulabgänger, das Verhältnis liege bei 2 zu 1. Immerhin steigt so die Stellenauswahl für die Jugendlichen. Eine Wahl muss in jedem Fall getroffen werden – spätestens am 26. September.