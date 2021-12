Meinung: Demokratie in Quarantäne

über eilige Sitzungen in Zeiten von Corona

Wie soll man das einordnen? – Die letzte monatliche Sitzung des Stadtrates ist in einem nie dagewesenen Galopp erledigt worden. Vom Abarbeitungsstand der Tagesordnung her: Sensationell! Zwölf Minuten vor Ende der Sitzungszeit, die das Stadtparlament vorab wegen Corona selbst schon stark beschnitten hatte, war alles erledigt. Unter anderem war man sich auf Vorschlag des Oberbürgermeisters in einer Paketlösung einig: Eine ganze Latte von Beschlussanträgen wurde ohne Einführung des Antragstellers und ohne Diskussion durchgewinkt, weil die Anträge vorab in den Fachausschüssen ausführlich erörtert worden waren. Stadtratsvorsitzender Jens Thomas (Linke) wurde im Anschluss von vielen Beobachtern gelobt für seine ruhige und stringente Versammlungsführung.

Und doch räumte er im Gespräch ein: „Ein bisschen mulmig war mir.“ Das kann man gut nachfühlen, weil die hoch eilige Wortverknüpfung „gibt-es-gegenstimmen-ich-sehe-nein“ sonst eigentlich nur als Witz auf demokratieferne Zeiten taugt.

Trotzdem. Dies hat zu tun mit dem Streit um die befristete Infektionsschutz-Einschränkung von Grundrechten. Das Recht auf Leben soll höheren Rang als die Freiheit haben? Diese Meinung – wie bekannt – teilen nicht alle. Die Stadtratsmehrheit verzichtete auf das freie Spiel der Meinung , weil es bis zum Ausruf des Pandemie-Katastrophenfalls auch in Jena nicht mehr weit ist. Nur diese Zahl: Inzidenz von Kindern im Grundschulalter bei 2316. Dabei dürften die meisten Stadtratsmitglieder Eltern oder Großeltern sein. Und schon weil die Stadt gerade alle Veranstaltungen abgeblasen hat, muss es eine Grundstimmung im Stadtrat gewesen sein: Jetzt bloß keine Super-Spreader-Sitzung! Seite 15