Meinung: Der Natur mehr Freiraum geben

Veränderungen in den Wäldern

Es vergeht in der heutigen Zeit kaum eine Woche, in der nicht eine neue Hiobsbotschaft die nächste jagt. In nahezu allen Bereichen des Lebens stellt man neue Extreme fest.

So ist es auch im Forst. Mal ist es der Borkenkäfer, der in den Schlagzeilen steht, weil der Schädling -zigtausende Hektar Fichtenwald den Garaus gemacht hat, dann wieder ist es die Trockenheit, die auch den Laubbäumen zu schaffen macht, oder aber ein Sturm sorgt dafür, dass in Landstrichen die Bäume umknicken wie Streichhölzer.

Nun also ist es der Eichenprozessionsspinner, der bei Hermsdorf für Beunruhigung sorgt. Mal abgesehen von den gesundheitlichen Gefährdungen, die von den Raupen ausgehen, ist der Falter auch eine Bedrohung für die wenigen Eichenbestände, die es im Holzland gibt.

Dennoch: Panik ist fehl am Platz, menschliches Eingreifen oftmals gar nicht sinnvoll oder nur bedingt hilfreich. Das hat man auch im Forst erkannt, wo stellenweise vom Borkenkäfer vernichtete Fichten stehen gelassen werden, weil eine Ernte schlichtweg nicht möglich ist. Und ja, warum sollte man nicht stärker der Natur ihren Gestaltungsraum geben?

Tagtäglich besiedeln Pflanzen – auch Bäume – einstmals brache Flächen neu.