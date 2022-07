Meinung: Die Aufreger beim Schwitzen

Bericht von einem richtig heißen Ort

Beim Wort Sauna denken viele Jenaer an die Hitze am Arbeitsplatz oder den feuchtwarmen Sitz im Beutenbergbus. Aber es gibt natürlich noch richtige Saunen in Jena. Die Gesch-Sauna im Norden hat das Wort Schwitzen sogar im Namen. Nämlich hinten das „sch“. Der Buchstabe G ist dem Wort Gesundheit geklaut, das „e“ von Erholung. Gesch-Mitinhaberin Sabine Grimm erzählte dem Zeitungsbesucher, dass jetzt natürlich weniger Leute kommen. Aber das Schwitzen sei um so wertvoller. Denn: Wer in der Sauna transpiriert, schwitzt hinterher weniger. Zudem gehöre zum Saunagang ja noch die Abkühlung. Die kalte Dusche werde bei sommerlicher Hitze nicht mehr als Schock erlebt, sondern als wohltuende Erfrischung.

Zur Sache geht es in der Sauna übrigens auch bei Kamingesprächen der Gäste. Bundeswirtschaftsminister Habecks Klimaabgabe oder Sorgen vor einem energiepolitischen Saunalockdown erhitzten am Dienstag die Gemüter. Bloß gut, dass Gesch wegen des Energiespargebots die Temperatur fünf Grad runtergedreht hatte. Alle behielten die Nerven. Noch, muss man sagen.