Meinung: Die kühle Limousine

über Parkplatz-Philosophien

In Jena gibt’s zwei Fraktionen von City-Parkplatz-Philosophen: Die einen sagen, es gibt genug, die anderen, es gibt zu wenig Stellplätze in der City. Diese Zeitung hat vorige Woche einen Kenner der Materie vorrechnen lassen, wie die Stellplatz-Zahl auf ein Minus (1686) schmilzt nach abgeblasenem Inselplatz-Parkhaus-Bau sowie mit der Bebauung des Eichplatzes und dort künftig beschränkter Tiefgaragen-Kapazität. Die „Genug“-Fraktion wirbt indes ewig mit dem psychologisch schwierigen Argument, die Tiefgaragen rund um den Grabenring seien nie ausgelastet. – Es kostet dort auch was am Wochenende! Und diese mitunter beengten Zufahrten! So wird gern entgegnet.

Alle Praktikanten der städtischen Verkehrsplanung würden seit Jahren zu Zählungen losgeschickt, die diesen relativen Leerstand wieder und wieder bestätigten, sagte jüngst ein Stadtverwalter. Ihm könnten die aktuellen Glut-Tage zupass kommen: Wer stellt sein Auto jetzt in die pralle Eichplatz-Sonne? Da verdampft man beim Wiedereinstieg in die Auto-Hölle! Dagegen so eine Tiefgaragen-gekühlte Limousine! Ahh!