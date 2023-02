Meinung: Die Leute und ich

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über eine Beziehung, die nicht funktioniert

Gleich drei Frauen stürzen sich in einem Kurzvideo auf der News-Room-Internetseite der Stadt auf OB Thomas Nitzsche – schnipp, ist die Krawatte ab, eine wirklich schrecklich hässliche Krawatte, eine, die gut zum Abschneiden ist. Manche Bräuche braucht es nicht – aber wenn sie Spaß machen... Und wem, was Freude macht, ist eben sehr verschieden. Sicher wird auch die Sparkassenarena gut besucht sein, wenn Mario Barth heute Witze reißt. Mmh, was soll ich sagen.

Als arbeitende Mutter, ist die Zeit für Dinge, die Spaß machen, ohnehin meist knapp. Abseits vom Spaß an der Arbeit und Spaß beim Legoburgen bauen gibt es eine Jördis, und die geht ausnahmsweise mal ganz für sich zum Spaß zu einem Konzert: Betterov im Kassablanca. Manuel Bittorf – wie er eigentlich heißt – wurde 1994 in der Nähe von Eisenach geboren. Ich auch – nur mehr als zehn Jahre zuvor. „Sind die Leute unter sich, sind sie sich einig über mich … Egal wie viel wir auch probieren, es hat nie richtig funktioniert“, singt er. Unter uns, Leute: Die Narren, Mario Barth und ich, das hat nie richtig funktioniert.