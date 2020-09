Meinung: Drück mich nach unten

Das Leben gebiert viel Stoff zur Frage: Wo sollte die Verwendung von Anglizismen grenzen? Auf ihrer Internetseite veranstaltet die Stadtverwaltung ein Rätselspiel, bei dem ein Bildausschnitt gezeigt und das zugehörige Ganze erfragt wird. Diesmal der Schriftzug „Push me down“. Die korrekte Übersetzung „Drück mich runter“ mag ein wenig nach masochistischer Aufforderung klingen, doch wird der Betrachter der Auflösung befreit durchatmen: Ah, die Beschriftung des Fußhebels an einigen neuen Hochtechnologie-Mülleimern im Stadtzentrum! Unten drauf treten, und oben öffnet sich die Müllklappe des Behältnisses, das dank Solarenergie-Einspeisung seinen Inhalt hydraulisch zusammendrückt. Alles super hygienisch und effizient. Nur: Der Englisch-Unkundige fremdelt womöglich mit der Technik. Übersetzung ist immer besser. Warum wohl wird man etwa an hiesigen Bankautomaten in mehreren Sprachen aufgefordert, die Karte reinzustecken?

Rund um die Neue Mitte sind im Übrigen Behältnisse aufgestellt mit dem großen Schriftzug „Müll“. An der Seitenfront dann noch die Wörter „Odpady“, „Odpad“, „Residuos“, „Speco“ und „Trash“. Das heißt übersetzt „Müll“ – auf Polnisch, Tschechisch, Spanisch, Italienisch und Englisch. Da kann kein Pappbecher-Kamerad dieser Welt noch fremdeln.