Meinung: Durch die Nase gesprochen

Wandel bei den Windeln

Große Frage in dieser Affenhitze: Halten die Müllfahrer des Kommunalservice den Atem an, oder sprechen sie durch die Nase, wenn sie die Mülltonnen leeren in diesen Tagen des noch reaktiveren Restmülls? Ein paar Grad weniger auf dem Stinkometer wären gewiss möglich, würden nicht so viele Wegwerfwindeln in der Tonne landen. In der Menge ist da aber wohl nicht viel Wandel zu erwarten, wie den Ergebnissen einer – wenngleich auch nicht repräsentativen – Online-Erhebung des Sozialdezernats der Stadt zu entnehmen ist. Da hatten sich im Frühjahr 378 Personen in eine Befragung reingeklickt (und 304 alle Fragen beantwortet). 25 Prozent sprachen sich für die Stoff- und 75 Prozent für die Wegwerfwindel aus. Und auf die Frage, ob sich für die Stoffwindel entschieden würde, wenn es einen Zuschuss gäbe, antworteten immerhin 46 Prozent mit Ja. Nun ahnen wir aber, dass der Stadthaushalt wegen der allgemeinen Krise eher noch wackliger wird, als er eh ist. Kommunaler Stoffwindel-Zuschuss in diesen Zeiten? Wahrscheinlicher ist, dass das hohe Maß Wegwerfwindeln in den Tonnen am Dampfen bleibt.