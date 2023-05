Meinung: Ein Sheriff muss her

Über polizeiliche Unterversorgung

Angesichts zweier schicker Polizisten am Berufswerbe-Infostand beim großartigen Neugassenfest am Sonnabend musste das Thema ja hochploppen: Ein Kontaktbereichsbeamter – bevorzugt „KobB“ genannt – muss her für das Stadtzentrum. Dies forderte zur Feier des Tages beispielsweise Zentrum-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf. Dieser Wunsch allerdings ist ein altes Lied, und es wird ganz zu Recht angestimmt, zumal es KobBs in Ost und in den „Neubaugebieten“ der Stadt gibt. Warum aber nicht im Zentrum mit seinen 8000 Bewohnern?

Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU), der am Sonnabend zu den Neugassen-Flaneuren gehörte, ließ denn auch einmal mehr erkennen, dass Stadt und Freistaat zwei Welten sein können. Er beschrieb, wie er seit über einem Jahr rödelt und beim Innenminister anmahnt: Jenas Zentrum benötigt einen KobB. Und wie ärgerlich: Von 2008 bis 2015 gab es einen Quasi-KobB fürs Zentrum, der nur anders genannt wurde: „Bürgerbeauftragter“ – bis der Freistaat die Stelle kappte unter anderem mit dem Argument, die Jenaerinnen und Jenaer könnten doch das Gespräch in der recht zentrumsnahen Polizei-Zentrale Am Anger suchen.

Wie weltfremd! – So ein KobB hat die Aura eines Dorfsheriffs, eines Freundes und Helfers. Dagegen die Pforte einer Polizeiinspektion! Da musst du Personendaten rausrücken, da betrittst du eine Welt des eher Unangenehmen: eine Anzeige erstatten oder vorgeladen sein „zur Klärung eines Sachverhalts“.

Aber so ein Kenner im Kiez! Der kann gern mal die 50-km/h-Heizer unter den Radlern in der Neugasse stoppen. Oder die Halteverbot-Parker begrüßen, die oberschlau ihre Autos wieder heranrollen, wenn die „Knöllchen“-Verteiler vom O-Amt gerade durchgegangen sind.