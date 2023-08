Meinung: Einfach nur schade

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über theatralische Momente im Gartenverein

Die Geschehnisse in der Kleingartenanlage am Jenaer Birnstiel inspirierten im vergangenen Jahr das Theaterhaus-Ensemble „Wunderbaum“. In der Inszenierung „Minia-thüringen“, mit dem die Kulturarena 2022 eröffnet wurde, ließen sich einige Parallelen zur Gartenfreunde-Geschichte entdecken.

Die Original-Geschichte in der Kurzversion: Vor zwei Jahren engagierte sich ein Gartenfreund kommissarisch im Vorstand des Kleingartenvereins am Birnstiel, auf dessen Facebookseite rassistische Äußerungen zu finden waren. Eine Welle des Protests folgte. Niemand wollte einen vermeintlich Rechtsextremen im Vereinsvorstand. Die damals durch den Vorstand ausgesprochene Kündigung an die Pächterin des Gartenlokals sollte verhindert werden. Es kam zu Neuwahlen des Vorstandes und zur Rücknahme der Kündigung.

Nun gibt das Gastronomenpaar am Birnstiel dennoch auf – trotz des neu gewählten Vorstandes, der das Ende der Gaststätte hätte verhindern sollen. Neuer Stoff fürs Theaterhaus – Miniathüringen, der Tragödie zweiter Teil?

Dass Vereinsheime als Lokale betrieben werden, ist nichts Ungewöhnliches: Populärstes Beispiel in Jena ist sicher die Taverne in der Erfurter Straße, wo das Geschäft stets brummt. Aber auch die Distelschänke am Jenzig lädt Gäste aus ganz Jena ein.

Die gastronomische Konkurrenz könnte den Gartenlokalbetreibern die geringe Pacht neiden. Doch verbunden ist ein Kleingartenlokal auch mit dem Verein, und so kommt viel zwischenmenschliche Arbeit zum gastronomischen Betrieb hinzu. Eine Herausforderung, die nicht immer bewältigt werden kann.

„Schade“, sagte Ralf Hildebrandt über das Ende seines Gartenlokals – und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen.