Meinung: Einkaufen ist buddhaleicht

Über Entspannung am Kassenband

Das gebe ich zu: Am Arbeitstag-Ende bin ich Mitglied der Fraktion „Gaaanz langsam“. Beim Denken, beim Gehen, beim Atmen, beim Kniebeugen.

Also hatte ich viel Verständnis für die Kassiererin, als ich nach der Arbeit abends und unter den letzten Kunden des Tages im Isserstedter Warenhaus an das Kassenband trat. Sie mit Kopfbewegung zu meinem Plasteeinkaufskorb: „Gerade gekauft? Oder ist das Ihr eigener … Ähm, herrje ...“ Ich: „Sie meinen: Einkaufskorb. Ja, ist der eigene.“ Sie: „Oh, mein Gehirn. Mir fehlen schon einfache Wörter.“ Ich: „Na, nach ‘nem harten Arbeitstag! Ist doch normal.“ Sie: „Stimmt schon. Aber ich hatte heute auch Highlights.“ Ich: „Zum Beispiel?“

Und sie erzählt von einem Kunden, den sie nach dem Bezahlen – wie immer mal üblich für die Statistik – nach der Postleitzahl gefragt habe. Einer hinter dem Herrn stehenden Kundin sei das schon zu viel gewesen. Mit rollenden Augen sei die Dame an eine andere Kasse getreten – und habe dort noch eine halbe Ewigkeit warten müssen. „Das war für mich ein innerer Vorbeimarsch“, sagt die Kassenfrau.

Irgendwie will ich ihr noch etwas Freundliches sagen und berichte, dass ich die Arbeitstag-Belebung durch Highlights kennen würde. Ich erzähle als Beispiel von dem Bauunternehmer, der witzige Sprüche an seine Bauzäune pinnt. So auch, als er in der Goethe-Galerie an einer Treppe bauen und sie absperren musste. Da habe er sich entschieden, statt des üblichen Sperrschildes einen buddhistischen Spruch anzubringen: „Hast du es eilig, mache einen Umweg.“ Die Kassiererin lacht von Herzen.

Erst beim Verlassen des Warenhauses denke ich Langsamdenker: War die Kundin, die sich so unwirsch gebärdet hat, vielleicht eine Buddhistin?