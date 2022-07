Meinung: Emotionen und Geld

Über Werkstätten für behinderte Menschen

Gefeiert wurde bereits vor einem Monat, der eigentliche Geburtstag war aber am Sonntag: Am 24. Juli 1992 kamen Vertreter der Lebenshilfe Jena und der Stadt zusammen, um gemeinsam die „Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH“ zu gründen. Herzlichen Glückwunsch! Man sei bereit für die nächsten 30 Jahre, heißt es in einer Presseerklärung. Wie die aussehen werden, ist ungewiss.

Es bewegt sich was hinter den Kulissen, nicht nur bei der Frage nach dem Mindestlohn. Er gilt für Beschäftigte, aber nicht für Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten. Seit Monaten stehen aber auch die Werkstätten in der Diskussion, nicht nur wegen der Bezahlung, sondern, so der Vorwurf, wegen der mangelhaften Inklusion. So fordern Politiker und Experten längst einen Ausstieg, es gebe zu wenig Schnittstellen mit dem ersten Arbeitsmarkt. Auch die Ampelkoalition verspricht, die Angebote der Werkstätten stärker auf Inklusion und mit Blick auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auszurichten. Das wird nicht leicht, auch wenn im schulischen Bereich in Jena die Inklusionsquote von 87,4 Prozent doppelt so hoch wie im Thüringer Durchschnitt. Es um Emotionen und ums Geld.