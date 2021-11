Meinung: Er schreit, sie schrillt zurück

Aktuelle Grenzen der Kommunikation

Vermutlich war den Veranstaltern und Teilnehmern der Jenaer Impf- und Hygieneschutz-Gegner-Demo am Sonnabend selbst die Symbolik der Terminsetzung schnuppe: am Vorabend des Totensonntags! So wie es ihnen schnuppe scheint, dass in jenen Ländern die Corona-Toten-Kurve nach oben zeigt, wo am wenigsten gegen Corona geimpft wird.

Umso mehr hätte man am Sonnabend die neuerliche Polizeistrategie bedauern können, dass die 200 Gegendemonstranten mit allen mobilen Sperrgittern dieser Welt konsequent ferngehalten wurden von Corona-Leugner, Impf-Verweigerer & Co.

Gehören die Ignoranz und der mit der Freiheit bemäntelte Egoismus nicht von Empörung überschwemmt?

Als Beobachter der Demo auf dem Markt sagte ich mir: Sinnlos! Finde dich damit ab, dass beim Thema Corona kein Herankommen ist an bestimmte Leute. Beispiel: Was hätte ich zu erwarten von „Basis“-Parteivormann Uli Masuth aus Weimar, der die „Hofberichterstatterpresse“ in seiner Rede geißelte? Und der Mann mit der Fahne „Querdenker Dresden“? Nö, sehe ich nicht ein. Auch Gesprächszeit ist Lebenszeit.

Und was ist mit dem Träger des Plakats „Glaube keinem Impfrisiko-Leugner“? Hätte er Sinn für meine Corona-Lieblingskarikatur, die auf einem Nachrichtenportal zu sehen war? – Zwei Männer schauen sich das mit -zig möglichen Nebenwirkungen vollgeschriebene Beipackzettel-Poster eines Medikaments an. Fragt der eine: Biontech? Der andere verneint und nennt ein bekanntes Mittel gegen Schmerzen, Entzündungen und Fieber.

Kurz nach Auflösung der Demo schrie ein Passant eine Teilnehmerin an, dass Leute wie sie, jene Dame also, schuld seien an den überfüllten Intensivstationen. Sie schrie noch schriller zurück. Irgendetwas mit Impfdiktatur. Die Empörung fiel ganz klar auf keinen fruchtbaren Boden.