Meinung: Findet er sich blitzgescheit?

über einen seltsamen Sprüh-Anschlag

Schulkinder-Eltern und der Ortsteilbürgermeister von Isserstedt sind sich schon lange einig in ihrer Mahnung: Die Kreuzung von Hauptstraße und Lützerodaer Straße in Isserstedt ist der Kern des Prädikats „Jenas gefährlichster Schulweg “. Die vielen Mädchen und Jungen, die die Engstelle auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Ortsmitte passieren müssen, finden auf der einen Seite gar keinen Fußweg vor. – Und auf der anderen Seite einen, der für Huhn, Katz’ oder Hund breit genug ist. Betonung auf „oder“. Mehr Platz gibt der straßennahe alte Haus-Bestand nicht her. Die Zahl von täglich hier durchrollenden 12.000 Autos allein aus Richtung Apolda in Richtung Jena macht das Drama vollends plausibel. Gewiss, die große Lösung des Problems ergäbe sich mit der seit Jahrzehnten eingeforderten Umgehungsstraße.

Ehe der Freistaat sein Bau-Versprechen einlöst, kann die Stadt nur mit Nadelstichen agieren. Am 22. und 23. Oktober stand der Panzerblitzer an Isserstedts Hauptstraße unweit der besagten Kreuzung, wo Tempo 30 gilt. Nur musste das Gerät am Wochenende zwecks Reinigung weggebracht werden: Die Optik war mit Farbe besprüht worden. Nachdem der Blitzer am Montag wieder stand, folgte das gleiche Spielchen in der Nacht zum Mittwoch: wieder alles mit Farbe beschmiert. Hunderte Aufnahmen sind laut Ordnungsamt nicht verwendbar. Ob der Täter sich blitzgescheit sagt: Ph, sind doch Ferien!? – Als wären Erwachsene und Hühner und Hunde und Katzen nicht genauso gefährdet.