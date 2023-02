Meinung: Freunde treffen in der Schlange

Über eine Art Jugendtreff im Zentrum

Der Edeka-Supermarkt an der „Alten Post“ gibt Besuchern Rätsel auf. Woran liegt es bloß, dass dieser Markt phasenweise überrannt wird von jungen Menschen, die alle irgendwie das Gleiche kaufen: Jeweils ein Getränk und als zweiten Artikel irgendwas zu essen! Plötzlich stehen dann gefühlt 100 Leute in der Schlange, die auf eine der Kassen zuläuft. In keiner anderen Kaufhalle ist das so zu sehen.

Eine These in der Schlange hieß am Montag: Das liegt an der „Generation Z“, also jungen Menschen, die von 1997 bis 2012 geboren wurden. Denen wird insbesondere nachgesagt, sie essen wie keine andere Altersgruppe immer dann, wenn der Heißhunger kommt. Aus dieser Altersgruppe kommen hier sehr viele Kunden. Rein strategisch liegt der Supermarkt auch einfach genial. Man kann von der Straße direkt reingehen und übersieht zunächst das Ausmaß der Kassenschlange, die über die gesamte Längsseite durchlaufen kann.

Vielleicht hat Edeka auch einfach nur die Funktion des im Jenaer Zentrum fehlenden Jugendtreffs übernommen. Einfach mal Freunde treffen, hier geht das.