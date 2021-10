Meinung: Freundschaft! Bratwurst!

über einen unbekannten Feiertag

Mein Lieblingswort in dieser Woche: Bratwurst-Contest! Das klingt nach Thüringer Provinzialität und Weltgewandtheit und passt damit wunderbar zu der kleinen Großstadt Jena. Das US-Generalkonsulat feiert am 6. Oktober mit der Stadt den „1. German-American Friendship Day“.

Einen ganzen Tag lang ist der Generalkonsul Ken Toko in Jena, und ein Programmpunkt ist tatsächlich der Wettbewerb auf dem Holzmarkt: Wer brät die besten Würste? Diese Frage wird zwischen Toko und OB Thomas Nitzsche (FDP) entschieden. Und: Ein freies Kontingent an Thüringer Bratwürsten wird vor Ort ausgegeben.

Wir hoffen natürlich, dass es nicht die Würste des Verlierers sein werden. Verbranntes Wurstbrät wirkt in diesen Breiten eher abschreckend. Ken ist übrigens die Kurzform von Kenichiro. Toko spricht Englisch, Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Deutsch und Ukrainisch und wurde in New York geboren. Zumindest in seiner Familien dürfte es also viele Einwanderungsgeschichten zu erzählen geben, was wiederum gut zu diesem Deutsch-Amerikanischen Tag passt. Er erinnert an den 6. Oktober 1683, als dreizehn deutsche Familien an Bord des Segelschiffes Concord die nordamerikanische Küste erreichten. Heute haben etwa 50 Millionen Amerikaner deutsche Vorfahren. Auch Jena muss auf Zuwanderung setzen, um in der Perspektive fehlende Arbeitskräfte zu ersetzen. Immerhin, fast allen Parteien ist dies klar.

So wird es bei aller Heiterkeit, die der Bratwurt-Contest verspricht, an diesem Tag auch um ernsthafte Themen gehen: zum Beispiel Antisemitismus, Klimaschutz und eine Wanderausstellung, die den letzten Besitz von KZ-Häftlingen in die Mittelpunkt rückt.