Die Grafik zeigt die Geburtenentwicklung in den vergangenen Jahren für Jena. Das Diagramm beginnt nicht bei null.

Meinung: Geburtenknick XXL in Jena

Die Stadt vermeldet einen Rückgang der Geburten um 20 Prozent im vergangenen Jahr. Welche Folgen hat das?

Das ist kein Geburtenknick, sondern mehr ein Absturz. Die Rede ist vom „Zentralen Steuerungsbericht“ der Stadt Jena, und eine Kernnachricht heißt: In Jena gab es 2022 ein Minus von 20 Prozent bei den Geburten zum Vorjahr. Das ist ein Rekordtief seit diese Form der Aufzeichnung bei der Stadtverwaltung gemacht wird, also seit zehn Jahren.

Nach einem Blick in die sozialen Medien steht fest: Die Meinung zu den Gründen der Baby-Flaute gehen weit auseinander. Einige sehen darin die Folge von schlechten Bedingungen für Eltern: Wo gibt es denn bezahlbaren Wohnraum in Jena? Andere finden Kritik an Corona-Maßnahmen bestätigt: Das passiert, wenn man Menschen auf Abstand hält und anderweitig bedrängt. Andere nennen allgemeine Zukunftsängste oder die Erkenntnis, dass jungen Erwachsenen heutzutage andere Dinge wichtiger sind. Kinder gelten als Armutsrisiko.

Im nächsten Stadtrat wird der Bericht als Top 37 (von 38) fast am Ende der Sitzung aufgerufen. Das sieht nicht unbedingt danach aus, dass der Geburtenknick XXL groß zur Sprache kommen wird. Was ist mit mehr Familienförderung?