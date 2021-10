Meinung: Gesammelt & aufgespießt

alte Plakate, neue Bücher und ärgerliche E-Roller

CDU, bitte mal aufräumen

Welche Taktik steckt wohl dahinter? Mike Mohring (CDU) lächelt noch täglich die Autofahrer an, die stadtauswärts auf der Rudolstädter Straße bei der Göschwitzer Kirche vorbeifahren. „Ihre starke Stimme in Bundestag“, steht auf der großen, fest installierten Werbeanlage. Ist das jetzt Ironie? Realitätsverlust? Oder gar Selbstquälerei?

Wir erinnern uns: Mike Mohring verpasste vor über einem Monat knapp das Direktmandat (er wurde Dritter) und besitzt derzeit weder im Bund noch im Land eine große politische Stimme. Dagegen bezeichnete er zuletzt die CDU als „Hühnerhaufen“, der Partei fehle die Ordnung. In der werbewirksamen Außendarstellung sollte tatsächlich aufgeräumt werden.

Was liest die Bücher-Frau?

Wie oft geht der Zahnarzt zum Zahnarzt? Und ist der Bäcker selbst sein bester Kunde? Ähnlich muss am jetzt gefeierten 125. Geburtstag der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) gefragt werden, ob sich Katja Müller als Chefin des Hauses hinreichend Zeit nimmt fürs Bücherlesen.

Ja, die nimmt sie sich, so ließ sie sich entlocken. Täglich mindestens eine Stunde. Und ja, „zum Ablenken“ lese sie gelegentlich auch Regionalkrimis. Zusätzlich gefordert ist sie mit einer Sendung im Bürgerradio „Offener Kanal Jena“ OKJ. Einmal pro Monat stellt sie dort drei Bücher vor. „Dafür muss man aber ganz anders lesen“, sagt sie. Und was, liebe Frau Müller, empfehlen Sie aktuell ganz besonders. Die EAB-Leiterin zögerte keine Sekunde: „Der Brand“ von Daniela Krien und „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff.

Wie die Sau vom Trog

Endlich wird das Problem der Miet-E-Roller in den politischen Raum geholt. Klar, die Dinger darf man als Nutzer nach der Fahrt stehen und liegen lassen, und der Vermieter sammelt sie dank digitaler Ortung wieder ein. Das Prinzip „wie die Sau vom Trog“ ist fürs Stadtbild aber nicht so toll. Die ehemalige Piraten-Stadträtin Heidrun Jänchen will in der Bürgerfragestunde der nächsten Stadtratssitzung wissen: Warum fühlt sich das Ordnungsamt für falsch parkende Autos, nicht aber für falsch parkende E-Roller verantwortlich? Wie sieht es bisher mit Bußgeldern aus für regelwidrig und behindernd abgestellte Roller?