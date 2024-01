Meinung: Harte Fakten zum Traktor

Zur Trecker-Situation in Jena

Es ist an der Zeit, die Rolle und Bedeutung von Traktoren in Jena umfassender zu beleuchten: Wo sind sie – und wenn ja, wie viele? Immerhin 520 Zugmaschinen weist die Zulassungsstatistik für das Stadtgebiet aus. Zum Vergleich: Pkw gibt es etwa 44.500 in der Stadt.

Den Ferrari unter den Traktoren bekommt man in der Rudolstädter Straße, wo ein Landmaschinenhändler auch italienische „Ferrari-Traktoren“ anbietet. Meistzugleasserene Traktoren sind aber die mit dem springenden Hirsch auf der Haube. Dieser ist das Logo der amerikanischen Marke „John Deere“. Stadtzentrale Traktortreffen hat es in Jena lange nicht gegeben. Dazu mussten Traktorfreunde 2023 nach Rattelsdorf oder Rabis treckern. Es geht dann sehr gesellig zu. Bei Treffen sieht man oft „Lanz Bulldog“ oder den „Fortschritt ZT 300“ aus der DDR.

Traktorfahrer wurden früher gern auch Erntekapitäne genannt. In sozialen Netzwerken kam es zuletzt zu Verwechslungen mit Klimaklebern, da Traktoren bei Demos ebenfalls sehr sperrig wirken. Der Rückhalt bei der Bevölkerung scheint aktuell aber deutlich größer zu sein.