Meinung: Hier reden wir Schwitzkohl

Ausfallerscheinungen bei Hitze

Bei dieser Hitze ist es mitunter so, als hätte man Stroh im Schädel und träumte nur vom Palmenwedel. Beispiel: In einem Beitrag über den ehemaligen pfeilschnellen FCC-Stürmer und heutigen Kulturarena-Sicherheits-Chef Timo Löhnert hätte ich zu seiner 100-Meter-Sprintleistung beinahe geschrieben „nie unter 11 Sekunden“, obwohl er klar gesagt hat, „immer unter 11 Sekunden“. Fehler im letzten Moment selbst bemerkt, uff. Am Montag in der Mittagessen-Selbstbedienung in der Grietgasse: Was bietet die Dame hinterm Tresen an? Schwitzkohl? Na, passt zu dieser Affenhitze. Der Kunde hinter mir nimmt ebenfalls – ja, was? Nein, ähm, richtig: Spitzkohl. Beim Essen im offenbar hitzebedingt überaus leeren Gastraum (Tresen-Dame: „Die Leute gehen heute nicht raus“) denke ich über die morgige Zeitung nach: Interessiert es die Leserschaft bei dieser eher appetithemmenden Hitze, etwas über Gastwirte und deren Nöte wegen der Erdgas-Versorgung zu lesen (nebenstehender Text)?

Dann läuft durch den Raum ein Mann in einem Schalke-04-Shirt mit dem Aufdruck des Sponsors Gazprom, von dem sich der Bundesligist längst getrennt hat? Hatte der Mann beim Ankleiden niemanden mit Palmenwedel an der Seite? Oder ist er Putin-Versteher?